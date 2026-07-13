Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 13 июля 2026Россия

Обстановка на загоревшейся после атаки ВСУ российской промзоне изменилась

Губернатор Владимиров: Пожар в промзоне Ставропольского края локализован
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Спасатели локализовали пожар в промышленной зоне Михайловска. Об изменении обстановки на предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пожарные продолжают тушить возгорание в промзоне.

По данным Владимирова, в результате пожара пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

ВСУ атаковали Ставропольский край в ночь на 13 июля. При атаке на регион на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа разгорелся пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России
    Названы мотивы перестановок в правительстве Украины
    Названа вероятная причина смерти народного артиста России Юрия Смирнова
    Путину показали последние разработки «Кулибин-клуба» для бойцов в зоне СВО
    Истребители НАТО окружили переполненный пассажирский самолет в небе над Венгрией
    ЦБ понизил курс доллара в России
    Жене популярного российского блогера сделали операцию после родов
    В российском городе-герое раскрыта охотившаяся на детей войны группировка
    В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной
    В Подмосковье в результате атаки ВСУ пострадали дети
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok