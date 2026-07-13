Обстановка на загоревшейся после атаки ВСУ российской промзоне изменилась

Губернатор Владимиров: Пожар в промзоне Ставропольского края локализован

Спасатели локализовали пожар в промышленной зоне Михайловска. Об изменении обстановки на предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пожарные продолжают тушить возгорание в промзоне.

По данным Владимирова, в результате пожара пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

ВСУ атаковали Ставропольский край в ночь на 13 июля. При атаке на регион на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа разгорелся пожар.