В Ставропольском крае произошел пожар из-за атаки ВСУ

Владимиров: В результате атаки ВСУ есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 июля ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Ставропольскому краю. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, в результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, также на месте находится глава округа Игорь Серов. По оперативным данным, пострадавших нет.

«Напоминаю, что за распространение кадров с пролетом беспилотников, работой ПВО или местами падения обломков предусмотрена административная ответственность», — добавил Владимиров.

Беспилотная опасность продолжает действовать на всей территории края.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва», есть пострадавшие.