Россиянам перечислили мешающие похудению продукты

Роскачество: Полное исключение жиров из рациона — распространенная ошибка при похудении

Одна из главных ошибок при похудении — делить продукты на плохие и хорошие, предупредили эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты объяснили, что мешает сбросить лишний вес чаще всего.

«Ключевой принцип здорового подхода к питанию — контроль за КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Безопасным считается дефицит до 20 процентов от суточной нормы калорий — такой режим можно поддерживать долго, вес будет снижаться медленно, но результат закрепится надолго», — отметили эксперты.

Дефицит в 30–40 процентов, по их словам, даст быстрый результат, но риск возврата веса выше.

«Дефицит более 40 процентов допустим только на короткий срок до пяти дней и требует консультации врача. Слишком большой дефицит опасен тем, что организм начинает брать энергию не из жировой ткани, а из мышечной массы, замедляет обмен веществ, и в итоге процесс похудения затрудняется», — предупредили собеседники «Ленты.ру».

Также в Роскачестве сообщили, что одна из распространенных ошибок россиян — полное исключение жиров из рациона.

Калорийность жиров составляет девять ккал на один грамм, тогда как белков и углеводов — всего четыре. Однако жиры необходимы организму для усвоения витаминов и выработки гормонов. Важно не исключать их, а контролировать количество и качество: сократить потребление жирного мяса, колбас, полуфабрикатов, фастфуда и сладостей, отдавая предпочтение растительным маслам, рыбе и орехам Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества

«Углеводы, вопреки мифам, не становятся главной причиной набора веса — избыток калорий в целом ведет к набору массы. Сложные углеводы из круп, цельнозернового хлеба, макарон, бобовых, овощей и фруктов дают энергию и должны составлять основу рациона. Белок помогает сохранять мышечную массу и дает длительное чувство сытости, его источники — мясо, рыба, творог, яйца, бобовые», — перечислили специалисты.

Главная проблема строгих диет в том, что их негативное влияние отражается на метаболизме: организм переходит в режим энергосбережения и начинает экономно расходовать калории, замедляя обменные процессы, отметили в Роскачестве. Там объяснили, что когда человек возвращается к привычному питанию, организм начинает активно запасать энергию, набирая вес.

«Поддержать баланс помогут функциональные продукты — это обычные продукты, которые содержат повышенное количество витаминов, минералов, клетчатки и других полезных компонентов. Они дают организму максимум пользы без лишних калорий», — заключили специалисты.

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