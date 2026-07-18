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06:26, 18 июля 2026Спорт

В ФИФА оценили возможность срыва финала ЧМ-2026

Bloomberg: ФИФА не планирует переносить финал ЧМ по футболу из-за лесных пожаров в Канаде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jordan Tovin / Reuters

Стала известна судьба финала мирового первенства по футболу, проведение которого оказалось под угрозой из-за последствий канадских лесных пожаров. Подробности сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) не будет переносить решающий матч кубка, который запланирован в это воскресенье. В Белом доме прошли консультации по поводу ситуации с природными пожарами. Жаркие и засушливые условия привели к тому, что сотни лесных пожаров в Канаде начали распространять опасные дымовые шлейфы по территории всего континента.

Синоптики предупреждают, что задымление в Нью-Йорке может усилится в субботу, однако большая часть дыма уйдет к воскресенью. «Воскресенье не будет ужасным днем ​​для чемпионата мира», — заявил старший метеоролог отдела прогнозирования погоды в Центре прогнозирования погоды США Боб Оравек.

Матч между Испанией и Аргентиной пройдет в 15:00 по местному времени на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси, вмещающем 80 000 зрителей.

Ранее корреспондент Sky News Роб Харрис заявил, что финал ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва. В этой связи официальные лица Белого дома решили обсудить с главой федерации риски проведения матча.

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