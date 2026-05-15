13:17, 15 мая 2026

Россиянам назвали неочевидно опасные вещи на кухне

Роскачество: Самыми опасными вещами на кухне оказались губка и разделочная доска
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: KPG-Payless2 / Shutterstock / Fotodom

Самыми опасными предметами на кухне оказались губка для мытья посуды, тряпка и разделочная доска. Неочевидные вещи в доме, которые угрожают здоровью людей, перечислили специалисты Роскачества, пишет Life.ru.

По словам экспертов, микробы быстрее всего размножаются во влажной среде — это делает губку и тряпку особенно опасными. Стоит менять эти средства для уборки как минимум раз в неделю, чтобы снизить риски.

Не менее грязными и вредными для здоровья людей бывают и разделочные доски — особенно те, что сделаны из дерева. В процессе использования в них возникают микротрещины, которые становятся идеальной средой для бактерий. Поэтому после каждой разделки сырого мяса и рыбы нужно ополаскивать доску кипятком и промыть средствами. А еще лучше — выделить отдельные доски для овощей, хлеба и мяса.

Помимо этого, микробы скапливаются на поверхностях, к которым постоянно прикасаются во время готовки — на кранах, ручках холодильника и духовки. Также важно промывать резиновые уплотнители холодильника, поскольку туда постоянно попадают частицы еды и влага. Для обработки подойдут хлорсодержащие средства и уксус, подчеркнули в Роскачестве.

Ранее россиянам рассказали, что газовую плиту на кухне нужно менять раз в 10-12 лет — после этого срока она становится опасной.

