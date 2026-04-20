Россиян призвали заменить один тип плит на кухне

Минчистоты: Газовую плиту на кухне нужно менять каждые 10-12 лет

Россиян призвали заменить газовую плиту, если ей пользуются более 10-12 лет. О необходимости регулярно обновлять этот тип приборов на кухне рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору (Минчистоты) Московской области, пишет РИА Новости.

«Газовые плиты имеют срок службы — как правило, 10-12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить», — отметили в ведомстве.

Другими поводами для замены плиты будут критические неисправности или отсутствие системы «газ-контроль», которая автоматически перекрывает подачу ресурса при угасании пламени. Однако не стоит решать проблему своими руками.

«Установка газового оборудования требует участия специалистов. Самостоятельное подключение запрещено — это не только нарушение, но и риск для безопасности», — заключили в Минчистоты.

Ранее россиянам рассказали, что срок службы счетчиков на газ и воду тоже достигает 10-12 лет. Своевременная замена приборов учета позволяет избежать перерасчета за потребление ресурсов, подчеркнули эксперты.

