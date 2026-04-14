16:53, 14 апреля 2026Экономика

Назван срок службы счетчиков в квартире

Департамент ЖКХ Москвы: Срок службы счетчиков на газ и воду составляет 10-12 лет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Своевременная замена счетчиков позволяет избежать перерасчета за потребление ресурсов и некорректной работы приборов учета. Сроки их службы назвал замруководителя департамента ЖКХ города Москвы Семен Рахманов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, наиболее частыми причинами замены счетчиков на свет, газ и воду служат поломка либо окончание срока службы. Чтобы получить такую услугу, продолжил он, жильцам необходимо оформить заявку на сайте ресурсоснабжающей организации или управляющей компании (УК), а также дождаться плановых работ. Рахманов напомнил, что при поверке и замене счетчиков можно столкнуться с мошенниками, которые выдают себя за коммунальщиков. Эксперт уточнил, что настоящие специалисты посещают жильцов только по предварительной заявке, в заранее назначенный день и в согласованное время.

Что касается срока службы различных приборов учета, продолжил Рахманов, счетчики электроэнергии служат до 30 лет. В столичном регионе их заменой занимаются специалисты «Мосэнергосбыта». Приборы учета воды могут работать примерно 12 лет, а для их замены нужно обратиться в УК либо в одну из специализированных аккредитованных компаний. Срок эксплуатации газовых счетчиков составляет 10-12 лет, за их замену отвечают работники профильной организации.

Ранее заместитель главного инженера предприятия «Мосгаз» Татьяна Киселева сообщила, что менять газовую плиту необходимо раз в 12 лет.

