Экономика
14:35, 5 марта 2026

Россиянам назвали срок службы газовой плиты

«Мосгаз»: Менять газовую плиту необходимо раз в 12 лет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средний срок службы газовой плиты составляет 12 лет — после этого ее нужно менять. Об этом сообщила заместитель главного инженера предприятия «Мосгаз» Татьяна Киселева в разговоре с агентством РИА Новости.

Эксперт предупредила, что увеличение срока эксплуатации плиты может негативно сказаться на ее состоянии и привести к несчастному случаю. Она добавила, что особое внимание необходимо уделять и газовым шлангам, которые не должны быть перекручены, излишне натянуты либо касаться электрических приборов.

Киселева подчеркнула важность соблюдения мер предосторожности при эксплуатации газовой плиты. Так, бытовой прибор обязательно должен быть оборудован системой газ-контроля, а оставлять его включенным без присмотра категорически не рекомендуется. «Кипящая вода в кастрюле может вылиться и погасить огонь, не прекратив подачу газа. Это может привести к непредсказуемым последствиям», — объяснила специалист.

Помимо этого, заместитель главного инженера «Мосгаза» напомнила, что жильцам нельзя самостоятельно выполнять газификацию, ремонт и переустановку газового оборудования. При обнаружении поломки или неисправности газового оборудования Киселева призвала немедленно прекратить его использование. Среди признаков неисправности плиты она упомянула неработающие либо слабо горящие конфорки и нефункционирующий электроподжиг. Стоит следить и за цветом пламени — если он желтый, а не голубой, газ сгорает не полностью. «При возникновении подобных случаев необходимо тщательно проветрить помещение. Если проблема сохраняется, обращайтесь в «Мосгаз», специалист прибудет в квартиру и наладит работу газового прибора», — заключила собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян о миллионных штрафах за неправильное пользование газовой плитой.

