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08:23, 4 марта 2025Экономика

Упрощение допуска газовщиков в дом посчитали опасным

Юрист Сергеев: Упрощение допуска газовщиков в дом дает лазейки мошенникам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Идея упростить допуск газовщиков в дом несет в себе опасности. Новые правила могут создать лазейки для мошенников, об этом предупредил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с «Прайм».

По его словам, новый законопроект, который сейчас обсуждают в Госдуме, позволит коммунальщикам быстрее попадать в квартиры с газовым оборудованием, жильцы которых отказываются предоставлять доступ. Для этого газовщикам будет нужно получить судебное решение, уведомить собственника в присутствии приставов, прибыть на место и в случае отказа попасть внутрь жилья с помощью приставов.

Сергеев отметил, что поправки не предполагают взлома двери, однако судебное решение дает такое право приставам. Благодаря этому в квартиры станет проще попасть не только газовщикам, но и мошенникам. Юрист призвал тщательно проработать законопроект, чтобы избежать такого исхода.

Ранее в Минстрое рассказали, как бороться с мошенниками в сфере ЖКХ. В ведомстве напомнили, что злоумышленники часто присылают поддельные квитанции, приглашают в фейковый домовой чат и выдают себя за сотрудников коммунальных служб.

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