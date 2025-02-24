Россиянам назвали способ борьбы с мошенниками в ЖКХ

Минстрой: Мошенники раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции за ЖКУ

Мошенники обманывают россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), раскладывая по почтовым ящикам поддельные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), приглашая в домовой чат, а также выдавая себя за сотрудников коммунальных служб, говорится в Telegram-канале Минстроя России.

В ведомстве напомнили, что квитанции на оплату обычно приходят в одно и то же время, и большая их часть — в период с 1 по 5 число каждого месяца. Поэтому россиянам рекомендуется обратить внимание, если квитанция пришла раньше срока или позже. В этом случае следует зайти в мобильное приложение «Госуслуги Дом» или на портал ГИС ЖКХ, проверить реквизиты получателя платежа в квитанции, либо посоветоваться с соседями.

Иногда жители обнаруживают объявления с призывами вступить в домовой чат в подъездах домов и на инфостендах. Попытка перейти по QR-коду оборачивается потерей аккаунта в мессенджере. В Минстрое рекомендовали пользоваться официальными домовыми чатами, советоваться с соседями, проверять ссылку, по которой предлагается перейти, а также проверить, указан ли при приглашении в чат адрес дома (мошенники используют массовые приглашения без указания адреса).

Иногда мошенники под видом сотрудников социальных служб могут прийти с проверкой коммуникаций или предложением замены счетчиков. В ведомстве напомнили, что у «настоящих» ремонтников, которых собственник обязан пускать в квартиру для осмотра и ремонта коммуникаций, есть документы, подтверждающие полномочия. Кроме того, владелец квартиры не должен ничего платить сотрудникам, если не вызывал их сам. Коммунальные службы обязаны предупредить о предстоящем визите — без предупреждения ремонтники могут прийти только для ликвидации аварии. Мошенники могут грозить штрафами и требовать срочно пустить в квартиру якобы для замены счетчиков — открывать им не нужно.

Злоумышленники могут звонить или писать в мессенджер, представляясь сотрудниками управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающих организаций. Они могут предлагать перейти по ссылке, назвать код из сообщения или установить на смартфон приложение для оплаты ЖКУ. Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту госуслуг или смартфону пользователя, чтобы оформить кредит на его имя или получить доступ к банковскому счету.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от спонтанного сканирования QR-кодов с бумажных квитанций, оплачивая счета через официальные приложения управляющей компании, сервис «ГИС ЖКХ» или через заранее созданные шаблоны в мобильном банке. Кроме того, стоит проверять адрес получателя перед подтверждением платежа — если банк предупреждает о подозрительном счете, лучше не рисковать.