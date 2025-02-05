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06:12, 5 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ

IT-эксперт Драченин: фальшивую платежку за ЖКУ можно применить против мошенников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Фейковые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) становится все сложнее отличить от настоящих — мошенники подделывают логотипы, реквизиты и даже стилистику управляющих компаний, рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам способы защититься от злоумышленников.

Опасность уловки, по словам IT-эксперта, заключается в том, что жертвы не только теряют деньги, но и передают личные данные, а иногда — загружают на телефон вредоносное программное обеспечение (ПО).

Чтобы обезопасить себя, Драченин посоветовал отказаться от спонтанного сканирования QR-кодов с бумажных квитанций. Он отметил, что безопаснее оплачивать счета через официальные приложения управляющей компании, сервис «ГИС ЖКХ» или через заранее созданные шаблоны в мобильном банке. Кроме того, стоит проверять адрес получателя перед подтверждением платежа — если банк предупреждает о подозрительном счете, лучше не рисковать, обратил внимание эксперт.

«Если мошенники все же прислали фальшивую квитанцию, ее можно использовать против них. В документе указан расчетный счет, куда уходят деньги — это отправная точка для полиции, которая может отследить цепочку переводов. Также важно сообщить о подделке в управляющую компанию, чтобы она смогла предупредить других жильцов, и в банк, который в некоторых случаях может заблокировать перевод. Массовые мошенничества раскрываются быстрее, если пользователи не молчат, а оперативно передают информацию в правоохранительные органы», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил о том, что в России наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКУ.

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