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15:54, 3 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ. Об этом граждан предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает RT.

По его словам, аферисты используют современные технологии, чтобы создать фальшивые платежки, внешне неотличимые от настоящих. «Основной расчет делается на то, что граждане, получая такую "квитанцию", не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — отметил Немкин.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, депутат посоветовал внимательно проверять реквизиты. Их нужно сравнить с предыдущими платежами или данными на официальном сайте управляющей компании.

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