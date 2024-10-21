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17:33, 21 октября 2024Экономика

Россиян научили отличать фальшивые платежки ЖКХ от настоящих

«КП»: перед оплатой услуг ЖКХ нужно проверить квитанцию

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед оплатой услуг ЖКХ нужно проверить квитанцию на достоверность — мошенники могли прислать фальшивую платежку. Способы не попасться на уловку злоумышленников назвали эксперты «Комсомольской правды».

В первую очередь следует проверить личные данные, указанные на платежке, в том числе имя и номер лицевого счета. Также стоит проверить информацию на официальном сайте управляющей компании: там можно посмотреть начисления и оплатить их.

Если же вы перешли по QR-коду на квитанции и заметили что-то подозрительное, необходимо сразу же закрыть страницу. По словам экспертов, для оплаты услуг лучше пользоваться мобильными приложениями банков — у них часто налажен обмен данными с поставщиками услуг.

Ранее стало известно, что мошенники, рассылающие поддельные квитанции ЖКХ, активизировались в Московской области.

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      Александра Качан
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