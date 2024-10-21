Россиян предупредили о рассылающих поддельные квитанции ЖКХ мошенниках

Эксперт Лазарева: мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции ЖКХ

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции ЖКХ. Об этом сообщила координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Она рассказала, что аферисты начали рассылать россиянам по почте документ, похожий на реальную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. «Жертва оплачивает эти услуги, а позже приходит уже настоящая квитанция, или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция», — отметила специалистка.

Кроме того, по словам эксперта, QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное программное обеспечение (ПО) с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг». Потому жертва, как пояснила Лазарева, может потерять не только те деньги, которые переведет мошенникам, но и все свои сбережения.

По данным «Мошеловки», одна из самых частых уловок злоумышленников связана с проверкой и заменой счетчиков. «Чаще всего пишут о счетчиках воды, в извещении указан телефон для вызова специалиста. Оператор заботливо предупреждает: поверку успешно проходят далеко не все приборы, поэтому дешевле будет провести сразу замену. В итоге жертва оплачивает счетчик и, возможно, его установку», — пояснила эксперт.

Помимо этого, как рассказали в компании, мошенники часто предлагают жертвам погасить несуществующие долги, а также предлагают приобрести «чудо-приборы» со скидкой.

Ранее Лазарева предупреждала о новой схеме мошенничества с «Госуслугами». Она указала, что в качестве жертв аферисты выбирают людей пенсионного и среднего возраста, полагаясь на их доверчивость и исполнительность.

