Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Госуслугами». Что это за схема и как защититься от мошенников?

Эксперт Лазарева: мошенники придумали схему обмана с «Госуслугами» и «Госключом»

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом сообщила координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Как работает мошенническая схема с «Госуслугами»?

Лазарева объяснила, что мошенники получают доступ к личному кабинету будущей жертвы на «Госуслугах» и загружают туда поддельную доверенность на распоряжение счетами пользователя. По словам эксперта, в качестве жертв аферисты выбирают людей пенсионного и среднего возраста, полагаясь на их доверчивость и исполнительность.

Затем, как рассказала специалистка, жертва получает сообщение о необходимости подписать доверенность в «Госключе», после чего ей звонит человек, который представляется сотрудником правоохранительных органов. Под угрозой потери финансовых средств он убеждает человека подписать доверенность. Следом жертве звонит другой человек, который утверждает, что он настоящий сотрудник правоохранительных органов, и уверяет, что пользователь попал в руки мошенников. Он также призывает перевести средства на безопасный счет.

Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе Евгения Лазарева координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка»

Лазарева добавила, что россияне в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей. «Это повышает риск того, что мошенники добьются своей цели», — предупредила она.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Координатор «Мошеловки» отметила, что уведомления об использовании мошенниками новой схемы обмана с «Госуслугами» поступали от людей, которые все же смогли выявить обман.

«Однако скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность», — заключила эксперт.

Многоступенчатость схемы с «Госуслугами» делает ее убедительной

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев объяснил популярность мошеннической схемы с «Госуслугами». Юрист заявил, что схему делает убедительной ее многоступенчатость.

Помимо этого, по его словам, популярность схемы обусловлена также тем, что она рассчитана на доверие граждан к государственным цифровым сервисам.

Как защититься от мошенничеств с «Госуслугами»?

Для защиты от подобных мошенничеств юрист Илья Русяев рекомендовал не подписывать документы в спешке, особенно если речь идет о доверенностях на распоряжение счетами.

«Любые действия, связанные с финансами, требуют тщательного обдумывания и проверки», — подчеркнул он. По его словам, настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать срочного подписания документов через «Госуслуги» или перевода денег на какие-либо счета.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Специалист также рекомендовал регулярно проверять активность в личном кабинете на «Госуслугах». По его словам, такая мера поможет вовремя заметить подозрительные действия. Помимо этого, Русяев призвал россиян использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

«Если вы все же стали жертвой подобной схемы, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы и в банк для блокировки счетов», — отметил эксперт. Чем быстрее будет реакция, тем больше шансов минимизировать ущерб, заключил юрист.

В Минцифре отреагировали на новую схему обмана с «Госуслугами»

Представители министерства заявили, что применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Как объяснили в ведомстве, воспользоваться приложением и подписать в нем документы может только владелец подписи.

Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», — это обман. Подделать электронную подпись в «Госключе» невозможно Минцифры

В ведомстве добавили, что «Госуслуги» также надежно защищены. Злоумышленники могут получить доступ к аккаунту только в том случае, если жертва сама передаст всю необходимую для входа информацию. В связи с этим пользователей призвали никому не сообщать логин и пароль от учетной записи на портале.