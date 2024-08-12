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06:16, 12 августа 2024Россия

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Мошенники придумали новую схему обмана с «Госуслугами» и «Госключом»

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом «Известиям» сообщила координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, мошенники получают доступ к личному кабинету будущей жертвы на «Госуслугах» и загружают туда поддельную доверенность на распоряжение счетами пользователя. Жертва получает сообщение о необходимости подписать доверенность в «Госключе», после чего ей звонит поддельный сотрудник правоохранительных органов и под угрозой потери финансовых средств убеждает человека подписать доверенность. Следом жертве звонит «настоящий» сотрудник, объясняющий, что пользователь попал в руки мошенников, и деньги следует перевести на безопасный счет.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе», — отметила Лазарева. Она также предупредила, что преступники используют этот способ на людях среднего и пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что из-за проблем работы YouTube в России в интернете активизировались мошенники. Они предлагают специальные услуги или VPN-сервисы, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга.

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      Артём Верейкин
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