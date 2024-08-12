Популярность мошеннической схемы с «Госуслугами» объяснили

Юрист Русяев: многоступенчатость схемы с «Госуслугами» делает ее убедительной

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев объяснил популярность мошеннической схемы с «Госуслугами». Юрист в беседе с RT заявил, что многоступенчатость схемы делает ее убедительной.

Русяев отметил, что аферисты целенаправленно выбирают в качестве своих жертв людей пенсионного и среднего возраста, рассчитывая на их меньшую осведомленность в цифровых технологиях и большую исполнительность.

Эксперт объяснил, что популярность схемы с «Госуслугами» и «Госключом» обусловлена тем, что она рассчитана на доверие граждан к государственным цифровым сервисам, а ее многоступенчатость делает ее особенно убедительной для жертв.

Для защиты от подобных мошенничеств эксперт рекомендовал не подписывать документы в спешке, особенно если речь идет о доверенностях на распоряжение счетами. «Любые действия, связанные с финансами, требуют тщательного обдумывания и проверки», — подчеркнул он. По его словам, настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать срочного подписания документов через «Госуслуги» или перевода денег на какие-либо счета.

Специалист также рекомендовал регулярно проверять активность в личном кабинете на «Госуслугах». По его словам, такая мера поможет вовремя заметить подозрительные действия. Помимо этого, Русяев призвал россиян использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

«Если вы все же стали жертвой подобной схемы, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы и в банк для блокировки счетов», — отметил эксперт. Чем быстрее будет реакция, тем больше шансов минимизировать ущерб, заключил юрист.

Ранее координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».