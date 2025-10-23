Жители российского города месяц жили без газа из-за соседа-алкоголика

Жители Екатеринбурга месяц жили без газа из-за соседа-алкоголика

Жители Екатеринбурга оказались вынуждены прожить месяц без газа по вине соседа-алкоголика. Внимание на ситуацию в российском городе обратил депутат местной думы Алексей Вихарев в своем профиле в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме на улице Кобозева, жильцам одного из подъездов которого пришлось провести месяц без газа, так как их сосед-алкоголик не пустил газовщиков в квартиру. Вихарев уточнил, что в здании проживает немало пожилых людей, а также семьи с детьми и инвалиды.

«Провел прием граждан. Анастасия Леонидовна живет на Эльмаше. В ее доме нет газа с 23 августа. Из-за того, что сосед-пьяница не пустил на проверку в свою квартиру сотрудников газоснабжающей организации, газ отключили всему подъезду. Такая уж практика», — рассказал депутат. Он отметил, что в результате инцидента жильцы на протяжении месяца не могли готовить себе еду. В результате Вихарев направил запрос в газоснабжающую организацию, где ему пошли навстречу: специалистам вместе с представителями управляющей компании все же удалось попасть в квартиру проблемного соседа, осмотреть оборудование и провести опрессовку. После этого газ вернули во все квартиры подъезда.

Ранее сообщалось, что часть жителей Березников Пермского края осталась без воды и света из-за пожара на подстанции.