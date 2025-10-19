Россия
Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды

Мэр Казаченко: В Березниках из-за пожара на подстанции отключены свет и вода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Пожар произошел на электроподстанции Быгель в Пермском крае. В связи с этим часть города Березники осталась без электричества и воды, написал глава города Алексей Казаченко в Telegram-канале.

«Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды», — указал мэр. Он уточнил, что выехал на место происшествия.

По данным краевого ГУ МЧС, возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 600 квадратных метров произошел в спортзале школы в Барнауле. Утверждалось, что огонь распространился в отдельно стоящем здании учебного учреждения. Занятия в это время там не проходили.

