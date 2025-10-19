Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды

Пожар произошел на электроподстанции Быгель в Пермском крае. В связи с этим часть города Березники осталась без электричества и воды, написал глава города Алексей Казаченко в Telegram-канале.

«Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды», — указал мэр. Он уточнил, что выехал на место происшествия.

По данным краевого ГУ МЧС, возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

