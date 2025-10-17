Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в спортзале российской школы

В Барнауле загорелся спортзал школы на площади 600 квадратных метров

Пожар на площади 600 квадратных метров произошел в спортзале школы в Барнауле. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

По его данным, огонь распространился в отдельно стоящем здании учебного учреждения. Занятия в это время там не проходили.

Несмотря на это, из школы эвакуировали свыше 50 человек.

Ранее в Курске подросток попытался сжечь здание школы. Его личность удалось установить вскоре после неудачной попытки поджога. В беседе с силовиками молодой человек заявил, что у него нет обид или претензий к учебному заведению.