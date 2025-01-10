Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

Пытавшийся поджечь школу в Курске подросток заявил, что у него нет обид на нее

Начало событий в новости Пытавшийся устроить пожар в российской школе подросток попал на видео

Подросток, пытавшийся устроить пожар в школе Курска, заявил, что у него нет обид или претензий к учебному заведению. Об этом он заявил полицейским на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Подросток отрицательно ответил на вопросы силовиков, есть ли у него какие то претензии к школе. Также он заявил, что не является учеником школы, в которой пытался устроить поджог.

По данным МВД, инцидент произошел ранним утром 10 января в школе № 54 в Курске. Мальчик принес легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлил на первом этаже учебного заведения и хотел поджечь, но его остановили. В результате инцидента никто не пострадал.

После попытки поджога подросток с места происшествия скрылся, но его оперативно поймали силовики. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мотивы задержанного раскрыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, подросток ворвался в школу из-за сложных отношений с одной из учениц.