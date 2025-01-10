Хинштейн сообщил о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

В Курске подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.
Местом действия стала городская школа №54. Подросток ворвался в здание, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его, отметил Хинштейн. Затем неназванный молодой человек разбил молотком стекло в здании школы и, убегая, бросил у входа сумку. В ней прибывшие на место росгвардейцы нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.
Вскоре после случившегося злоумышленник был задержан — им оказался мальчик, ранее учившийся в школе. Предварительно, он имел сложные отношения с ученицей школы №54.
«Произошедшее вызывает серьезные вопросы», — написал Хинштейн о случившемся после разговора с директором школы, главой городского комитета образования и охранником. Он пообещал проверить все городские школы на безопасность.
Ранее в Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком на перемене.