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11:28, 10 января 2025Россия

Хинштейн сообщил о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

Хинштейн: В одной из курских школ произошло ЧП, случившееся вызывает вопросы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Курске подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Местом действия стала городская школа №54. Подросток ворвался в здание, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его, отметил Хинштейн. Затем неназванный молодой человек разбил молотком стекло в здании школы и, убегая, бросил у входа сумку. В ней прибывшие на место росгвардейцы нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.

Вскоре после случившегося злоумышленник был задержан — им оказался мальчик, ранее учившийся в школе. Предварительно, он имел сложные отношения с ученицей школы №54.

«Произошедшее вызывает серьезные вопросы», — написал Хинштейн о случившемся после разговора с директором школы, главой городского комитета образования и охранником. Он пообещал проверить все городские школы на безопасность.

Ранее в Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком на перемене.

ЖЗЛ
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