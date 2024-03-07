Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 7 марта 2024Россия

Российский семиклассник ударил сверстника молотком во время перемены

В Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком во время перемены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Барнауле семиклассник из школы № 24 ударил сверстника молотком во время перемены. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По имеющимся данным, российский юноша стоял с телефоном и неожиданно получил удар по затылку. Выяснилось, что с молотком на него напал ровесник, который принес инструмент из дома.

В учебное заведение прибыли сотрудники полиции, пострадавшего подростка отвезли в больницу, там ему диагностировали ушиб мягких тканей.

Его обидчик пояснил, что готов был напасть с молотком на любого в школе. До этого никаких конфликтов с одноклассником у него не возникало.

Подростку назначили проведение психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Путин высказался о службе женщин в зоне СВО

      Звезда «Эйфории» призналась в проблемах с деньгами

      В США произошел скандал из-за культового фото поцелуя на Таймс-сквер

      В России резко вырос спрос на музыкальные проигрыватели

      В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности

      Ликвидация ФСБ готовившего теракт в Карелии попала на видео

      В России оценили вклад домашнего труда женщин в экономику

      В США заявили об отсутствии нагрузки для ракеты «Ангара-А5»

      Стало известно о технологическом инциденте на российском металлургическом заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше