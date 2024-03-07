Российский семиклассник ударил сверстника молотком во время перемены

В Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком во время перемены

В Барнауле семиклассник из школы № 24 ударил сверстника молотком во время перемены. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По имеющимся данным, российский юноша стоял с телефоном и неожиданно получил удар по затылку. Выяснилось, что с молотком на него напал ровесник, который принес инструмент из дома.

В учебное заведение прибыли сотрудники полиции, пострадавшего подростка отвезли в больницу, там ему диагностировали ушиб мягких тканей.

Его обидчик пояснил, что готов был напасть с молотком на любого в школе. До этого никаких конфликтов с одноклассником у него не возникало.

Подростку назначили проведение психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик.