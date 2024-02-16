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09:03, 16 февраля 2024Россия

Россиянин напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Петербурге мужчина напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло на проспекте Тореза. По его словам, взрослый россиянин и несовершеннолетний сначала громко выясняли отношения. Затем мужчина выхватил перцовый баллончик и распылил его в лицо восьмикласснику, после чего скрылся на автомобиле.

Данных о состоянии пострадавшего пока не поступало.

Ранее в Дагестане подросток напал с ножом на девятиклассника, предложившего его сестре снять хиджаб. Пострадавший сумел встать, поймать машину и доехать до больницы.

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      Анна Щербакова
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