Россиянин напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Петербурге мужчина напал на школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло на проспекте Тореза. По его словам, взрослый россиянин и несовершеннолетний сначала громко выясняли отношения. Затем мужчина выхватил перцовый баллончик и распылил его в лицо восьмикласснику, после чего скрылся на автомобиле.

Данных о состоянии пострадавшего пока не поступало.

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