Россиянин напал с ножом на школьника за предложение его сестре снять хиджаб

В Дагестане подросток ранил школьника, предложившего его сестре снять хиджаб

В Дагестане подросток напал с ножом на девятиклассника, предложившего его сестре снять хиджаб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Потерпевший общался с семиклассницей из своей школы. Знакомые стали обсуждать, что он попросил подругу в переписке снять платок. Вскоре об этом узнал старший брат девочки. Россиянин разозлился и вызвал обидчика на разговор. Тот не стал извиняться и уточнил, что уже попросил прощение у девочки. Началась драка, тогда старшеклассник достал нож и ударил соперника в левое бедро. Пострадавший смог встать, поймать машину и поехать в больницу.

Теперь нападавшего могут поставить на учет.

Ранее стало известно, что в Калуге задержали группу из десяти подростков, занимавшихся нападениями на мигрантов.