Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

В Калуге задержали группу подростков, организовывавших нападения на мигрантов

В Калуге задержали группу из десяти подростков, занимавшихся нападениями на мигрантов. Об этом в пятницу, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, группировку возглавляли два 16-летних подростка. В нее входили девять молодых людей и одна девушка. Целью было физическое устранение лиц неславянского происхождения. Девушка вступала в переписку с мигрантами и звала их на свидание. Когда мигрант приходил, подростки набрасывались на него толпой, жестоко избивали и снимали все на камеру. Позже видео своих «подвигов» подростки выкладывали в сеть.

У группировки имелось два собственных Telegram-канала, силовики установили, что за полгода они совершили не менее восьми нападений. Среди пострадавших граждане Армении, Узбекистана и Таджикистана. В ходе обыска были изъяты ножи, пистолеты и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.