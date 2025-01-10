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12:29, 10 января 2025Силовые структуры

В отношении пытавшегося устроить пожар в российской школе подростка возбуждено дело

Возбуждено дело в отношении подростка, пытавшегося устроить пожар в школе Курска
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Губернатор раскрыл мотивы ворвавшегося в курскую школу с молотком и ножами подростка

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В отношении 16-летнего подростка, пытавшегося устроить пожар в школе №54 в Курске, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Курской области.

По данным следствия, утром 10 января подросток разбил молотком стекла припаркованного рядом со школой автомобиля, а затем повредил стекла входной двери, после чего скрылся. По предварительной информации, он планировал устроить возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что подросток принес легковоспламеняющуюся жидкость, которую разлил на первом этаже учебного заведения, и хотел поджечь ее, но его остановили.

Его мотивы раскрыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, подросток ворвался в школу из-за сложных отношений с одной из учениц.

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