Губернатор раскрыл мотивы ворвавшегося в курскую школу с молотком и ножами подростка

Хинштейн: Подросток ворвался в школу Курска из-за сложных отношений с ученицей

Подросток ворвался в школу Курска из-за сложных отношений с одной из учениц. Его мотивы раскрыл губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

Как отметил глава российского региона, в здание школы ворвался бывший ученик, который сейчас получает образование в другом учреждении.

«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы», — отметил Хинштейн.

Губернатор также уточнил, что ранее в поле зрения психологов и полиции подросток не попадал.

Ранее сообщалось, что подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках. Он разбил им стекло в здании школы и, убегая, бросил у входа сумку. В ней прибывшие на место росгвардейцы нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.