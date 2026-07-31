В Киргизии заявили о договоренностях по поводу поставок топлива из России

ТАСС: В Киргизию будет поставляться 100 тысяч тонн российских ГСМ ежемесячно

Киргизия и РФ договорились о ежемесячных поставках в республику 100 тысяч тонн российских горюче‑смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнила представитель кабмина Киргизии, договоренности будут действовать до конца 2026 года, а экспорт будет вестись по биржевым ценам.

Отмечается, что на долю РФ приходится около 90-95 процентов поставок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в республику. С учетом того, что Бишкек в значительной степени зависит от импорта нефтепродуктов со стороны Москвы, на фоне сложившейся летом ситуации на российском топливном рынке Киргизия также столкнулась с нехваткой бензина. Ее власти, с одной стороны, заявляли о том, что работа по диверсификации импорта ГСМ «уже приносит результаты», а с другой — попросили Россию, Белоруссию и ряд других стран обеспечить стабильные поставки топлива. Также власти постсоветской республики запретили экспорт всех видов топлива.

Накануне правительство России продлило еще на полгода, до 31 января 2027 года, срок действия запрета на вывоз из страны бензина. Ограничения коснутся и других видов топлива — дизеля, судового топлива и газойлей, — но с 1 сентября их экспорт будет разрешен непосредственным производителям. Кроме того, вывоз топлива допускается в рамках международных межправительственных соглашений, одно из которых заключено с Киргизией.

