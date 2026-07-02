Постсоветская страна попросила Россию о поставках топлива

Киргизия попросила Россию обеспечить стабильные поставки топлива из опасений дефицита

Киргизия попросила Россию обеспечить стабильные поставки топлива из опасений дефицита. Об этом заявили в Минэнерго постсоветской страны.

Помимо России, республика обратилась также к Белоруссии, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану. Ближайших соседей просят помочь с поставками бензина.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере», — заявили в Минэнерго.

Сейчас страна импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. Из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рисков в международной логистике и подорожания нефти с поставками могут возникнуть перебои, боятся в ведомстве. Обеспечение стабильного импорта важно, пока в стране не удастся расширить собственные мощности по переработке нефти в ГСМ.

«Кроме того, на постоянной основе проводится мониторинг ценовой ситуации на внутреннем рынке. Служба антимонопольного регулирования регулярно проводит рабочие встречи с нефтетрейдерами, в ходе которых рассматриваются вопросы поставок, ценообразования, логистики и формирования товарных запасов, а также принимаются соответствующие меры по обеспечению стабильности рынка», — отметили в Минэнерго.

Ранее глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев потребовал недопущения в Киргизии дефицита топлива, подчеркнув, что речь идет о ключевом для устойчивой работы всей экономики страны вопросе.