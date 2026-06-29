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16:42, 29 июня 2026Экономика

В постсоветской стране рассказали о поиске альтернативных источников поставок бензина

В Киргизии рассказали о приносящей результаты диверсификации поставок ГСМ
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев на совещании по вопросу обеспечения этой постсоветской республики горюче-смазочными материалами (ГСМ) заслушал подробные доклады об альтернативных источниках импорта ГСМ. Отметив, что «работа по диверсификации поставок уже приносит результаты», об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Также в ее заявлении говорится, что на стабильность поставок топлива в страну «продолжают оказывать влияние глобальные геополитические факторы», давящие на логистические цепочки и ценообразование, а «по ряду новых направлений» поиски увенчались конкретными договоренностями, что позволяет «удерживать ситуацию под контролем».

Касамалиев потребовал недопущения в Киргизии дефицита топлива, подчеркнув, что речь идет о ключевом для устойчивого работы всей экономики страны вопросе.

Бишкек в значительной степени зависит от поставок нефтепродуктов со стороны Москвы. На фоне ситуации на российском топливном рынке Киргизия столкнулась с нехваткой бензина, ставшей, по словам главы Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии Канатбека Эшатова, причиной ‌«перебоев с Аи-95 и Аи-98».

В прошлом году в Киргизии уже заявляли об изучении возможности закупок энергоносителей, в том числе природного газа и бензина, не только в России, но и в других странах, например, в Азербайджане и Киргизии. При этом, министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев отмечал, что из России толпиво поступает по льготным тарифам.

Ранее также стало известно, что власти Казахстана собираются на год обнулить импортные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, стремясь упростить прежде всего поставки из Китая.

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