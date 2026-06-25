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15:18, 25 июня 2026Экономика

Казахстан упростит ввоз бензина из третьих стран из-за России

Казахстан собрался обнулить таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tamara Vaal / Reuters

Власти Казахстана собрались на один год обнулить импортные пошлины на ввоз топлива из третьих стран. Об этом рассказала вице-министр торговли и интеграции республики Жанель Кушукова, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о Китае, а пойти на такой шаг Астану заставляет ситуация в России. Ранее партнер по ЕАЭС был основным поставщиком топлива, но этим летом на закупки топлива там можно не рассчитывать. Вводимая мера касается бензина, дизельного и авиатоплива.

В Казахстане уже действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов, а железнодорожным транспортом нельзя экспортировать легкие дистилляты. На прошлой неделе премьер Казахстана Олжас Бектенов потребовал усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива из-за его вывоза за рубеж.

Между тем руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин объяснил, что поставки бензина из Индии в Россию позволят частично насытить внутренний рынок. В то же время, добавил он, это будет лишь временной мерой, позволяющей сгладить трудности.

До этого министр финансов России Антон Силуанов опроверг резкий рост цен на бензин в стране, потому что, уверен он, топливо дорожает только на отдельных независимых АЗС. Если же смотреть на заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), то значительного подорожания топлива не наблюдается.

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