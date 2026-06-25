Казахстан упростит ввоз бензина из третьих стран из-за России

Казахстан собрался обнулить таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран

Власти Казахстана собрались на один год обнулить импортные пошлины на ввоз топлива из третьих стран. Об этом рассказала вице-министр торговли и интеграции республики Жанель Кушукова, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о Китае, а пойти на такой шаг Астану заставляет ситуация в России. Ранее партнер по ЕАЭС был основным поставщиком топлива, но этим летом на закупки топлива там можно не рассчитывать. Вводимая мера касается бензина, дизельного и авиатоплива.

В Казахстане уже действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов, а железнодорожным транспортом нельзя экспортировать легкие дистилляты. На прошлой неделе премьер Казахстана Олжас Бектенов потребовал усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива из-за его вывоза за рубеж.

Между тем руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин объяснил, что поставки бензина из Индии в Россию позволят частично насытить внутренний рынок. В то же время, добавил он, это будет лишь временной мерой, позволяющей сгладить трудности.

До этого министр финансов России Антон Силуанов опроверг резкий рост цен на бензин в стране, потому что, уверен он, топливо дорожает только на отдельных независимых АЗС. Если же смотреть на заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), то значительного подорожания топлива не наблюдается.