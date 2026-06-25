Эффект от импорта индийского бензина на российский рынок оценили

Кулагин: Импорт бензина из Индии может временно насытить российский рынок топлива

Импорт бензина из Индии может насытить российский рынок топлива, но это будет лишь временной мерой. Эффект от подобного решения оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, его цитирует Радио «Комсомольская права».

По словам эксперта, любой дополнительный объем топлива положительно влияет на ситуацию, а крупные нефтяные компании продолжают придерживаться договоренностей с правительством о сдерживании цен на АЗС.

«Это временная такая превентивная мера. Любой объем топлива, пришедший на рынок, естественно, позволяет более благоприятно смотреть на ситуацию», — пояснил он

Сейчас Россия использует нефтеперерабатывающие мощности Белоруссии, поставки из Индии могут стать дополнительным инструментом для оптимизации логистических цепочек. Главной сложностью с обеспечением топливом является необходимость перераспределять топливо между регионами, учитывать сезонный рост спроса и контролировать графики ремонта НПЗ. Власти в ручном режиме определяют приоритеты поставок, уделяя особое внимание обеспечению социальных служб, аграриев и других критически важных потребителей, а решения по ограничениям экспорта дизельного топлива должны приниматься с учетом текущего баланса спроса и предложения.

Днем ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо при их продажах с нефтебаз и АЗС. В ФАС предупредили, что на основании полученных материалов и публикаций в СМИ проводят анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте, продающем топливо независимым сетям АЗС и аграриям.

