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14:40, 25 июня 2026Экономика

Эффект от импорта индийского бензина на российский рынок оценили

Кулагин: Импорт бензина из Индии может временно насытить российский рынок топлива
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Импорт бензина из Индии может насытить российский рынок топлива, но это будет лишь временной мерой. Эффект от подобного решения оценил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, его цитирует Радио «Комсомольская права».

По словам эксперта, любой дополнительный объем топлива положительно влияет на ситуацию, а крупные нефтяные компании продолжают придерживаться договоренностей с правительством о сдерживании цен на АЗС.

«Это временная такая превентивная мера. Любой объем топлива, пришедший на рынок, естественно, позволяет более благоприятно смотреть на ситуацию», — пояснил он

Сейчас Россия использует нефтеперерабатывающие мощности Белоруссии, поставки из Индии могут стать дополнительным инструментом для оптимизации логистических цепочек. Главной сложностью с обеспечением топливом является необходимость перераспределять топливо между регионами, учитывать сезонный рост спроса и контролировать графики ремонта НПЗ. Власти в ручном режиме определяют приоритеты поставок, уделяя особое внимание обеспечению социальных служб, аграриев и других критически важных потребителей, а решения по ограничениям экспорта дизельного топлива должны приниматься с учетом текущего баланса спроса и предложения.

Днем ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо при их продажах с нефтебаз и АЗС. В ФАС предупредили, что на основании полученных материалов и публикаций в СМИ проводят анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте, продающем топливо независимым сетям АЗС и аграриям.

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