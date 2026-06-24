Власти потребовали перестать повышать цены на бензин на АЗС

ФАС потребовала от участников топливного рынка не допускать резкого роста цен на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо при их продажах с нефтебаз и АЗС. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в ФАС предупредили, что на основании полученных материалов и публикаций в СМИ проводят анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте, продающем топливо независимым сетям АЗС и аграриям.

До этого стало известно, что крупная сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила стоимость топлива на своих точках после вмешательства антимонопольщиков. Ведомство попросило компанию объяснить причину роста цен, которые оказались значительно выше, чем в среднем по рынку, а также затребовало данные о рентабельности продаж.

Кроме того, ФАС направила аналогичный запрос в адрес ПАО «ЕвроТранс» по поводу стоимости топлива в сети АЗС «Трасса».