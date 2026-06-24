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20:34, 24 июня 2026Экономика

Власти потребовали перестать повышать цены на бензин на АЗС

ФАС потребовала от участников топливного рынка не допускать резкого роста цен на АЗС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Max kegfire / Shutterstock / Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо при их продажах с нефтебаз и АЗС. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в ФАС предупредили, что на основании полученных материалов и публикаций в СМИ проводят анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте, продающем топливо независимым сетям АЗС и аграриям.

До этого стало известно, что крупная сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила стоимость топлива на своих точках после вмешательства антимонопольщиков. Ведомство попросило компанию объяснить причину роста цен, которые оказались значительно выше, чем в среднем по рынку, а также затребовало данные о рентабельности продаж.

Кроме того, ФАС направила аналогичный запрос в адрес ПАО «ЕвроТранс» по поводу стоимости топлива в сети АЗС «Трасса».

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