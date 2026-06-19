Владельца столичных автозаправок обязали объяснить цены на топливо

ФАС направила запрос о ценах на топливо владельцу сети АЗС «Трасса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с получением данных об изменении розничных цен направила запрос работающей в столичном регионе ПАО «ЕвроТранс» по поводу стоимости топлива в сети АЗС «Трасса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС ждет от компании информацию о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, а также об объемах их реализации. Предоставить нужно и данные о рентабельности продаж с экономическим обоснованием в связи с изменением стоимости топлива.

Объяснения одного из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеющего 57 автозаправками, обязали предоставить до 26 июня.

Накануне, 18 июня, ФАС направила аналогичный запрос частной сети заправок «Нефтьмагистраль», которую в сообщении службы назвали крупнейшей независимой сетью АЗС.

Московские власти на фоне этого заявили, что ввоз в российскую столицу топлива и его реализация на автозаправках ведутся штатно.