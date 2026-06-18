От крупнейшей независимой сети АЗС потребовали объяснить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценах на топливо работающей в столичном регионе частной сети заправок «Нефтьмагистраль», которую в сообщении службы назвали крупнейшей независимой сетью АЗС.
Компании предстоит предоставить ведомству информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объемах их реализации. Помимо этого ФАС затребовала данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.
Объяснений по поводу цен от ООО «ТД «Нефтьмагистраль» ждут до 26 июня.
В начале месяца Московская топливная ассоциация (МТА) связала значительное подорожание топлива в Москве с динамикой цен на заправках «Нефтьмагистрали», где литр АИ-95 стоил на тот момент 76,29 рубля.