От крупнейшей независимой сети АЗС потребовали объяснить цены на бензин

ФАС направила запрос о ценах на топливо частной сети АЗС «Нефтьмагистраль»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценах на топливо работающей в столичном регионе частной сети заправок «Нефтьмагистраль», которую в сообщении службы назвали крупнейшей независимой сетью АЗС.

Компании предстоит предоставить ведомству информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объемах их реализации. Помимо этого ФАС затребовала данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

Объяснений по поводу цен от ООО «ТД «Нефтьмагистраль» ждут до 26 июня.

В начале месяца Московская топливная ассоциация (МТА) связала значительное подорожание топлива в Москве с динамикой цен на заправках «Нефтьмагистрали», где литр АИ-95 стоил на тот момент 76,29 рубля.