Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

Власти Москвы заявили, что поставки нефтепродуктов и работа столичных АЗС ведутся штатно

Завоз в российскую столицу топлива и его реализация на автозаправках ведутся штатно, заявили московские власти.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — сообщили в мэрии.

На днях в «Газпром нефти» проинформировали, что все заправки компании в Москве работают без каких-либо ограничений.

Также 18 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о работающей в столичном регионе частной сети АЗС «Нефтьмагистраль», потребовав предоставить данные о ценах на топливо, объемах его реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости.