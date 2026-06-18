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14:37, 18 июня 2026Экономика

Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

Власти Москвы заявили, что поставки нефтепродуктов и работа столичных АЗС ведутся штатно
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Завоз в российскую столицу топлива и его реализация на автозаправках ведутся штатно, заявили московские власти.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — сообщили в мэрии.

На днях в «Газпром нефти» проинформировали, что все заправки компании в Москве работают без каких-либо ограничений.

Также 18 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о работающей в столичном регионе частной сети АЗС «Нефтьмагистраль», потребовав предоставить данные о ценах на топливо, объемах его реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости.

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