В «Газпром нефти» сообщили о штатной работе всех АЗС в Москве

Все АЗС «Газпром нефти» в Москве работают штатно

Все автозаправочные станции (АЗС) «Газпром нефти» в Москве работают без каких-либо ограничений. Об этом компания сообщила ТАСС.

«В связи с поступающими запросами компания "Газпром нефть" сообщает, что в настоящее время работа всех АЗС "Газпром нефти" в Москве происходит в штатном режиме без ограничений», — сообщили представители организации.

Ранее стало известно, что «Газпром нефть» увеличила сеть заправок в стране до 1549 станций. При этом более половины открытых АЗС пришлось на новые федеральные автомобильные трассы.

Кроме того, организация планирует заняться развитием транспортной инфраструктуры в Москве и Санкт-Петербурге. Соглашение об этом было заключено во время недавнего Петербургского международного экономического форума.