Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:50, 6 июля 2026Бывший СССР

Зеленскому понадобилась медицинская помощь после новостей об освобождении Константиновки

Военэксперт Шурыгин: После потери Константиновки Зеленскому вызвали медиков из-за истерики
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

После освобождения российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилась медицинская помощь, поскольку у него случилась истерика. Такие данные привел в разговоре с kp.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военэксперт ссылается на сведения, полученные из окружения мэра Киева Виталия Кличко. Согласно этой информации, узнав о потере города, Зеленский сорвал голос до хрипа, он ругался на главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова.

«Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков», — подчеркнул Шурыгин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в контролируемой Российской армией Константиновке. По его словам, в Кремле приветствуют готовность президента Украины приехать в РФ для встречи с российским лидером. «Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — добавил Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    Еще в одном российском регионе ввели режим повышенной готовности

    В Швейцарии признали упадок армий стран Запада

    Зеленскому понадобилась медицинская помощь после новостей об освобождении Константиновки

    Решение об изъятии недвижимости у семьи Блиновской пересмотрели

    Кличко вновь пожаловался на самый массированный удар по Киеву

    Бойцы ВСУ пытались продать грузовик с оружием и боеприпасами

    На Украине развернули травлю министра обороны после взрывов под Киевом

    Трамп обсудит с Зеленским один вопрос

    Москвичей предупредили о неустойчивой погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok