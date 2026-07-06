Военэксперт Шурыгин: После потери Константиновки Зеленскому вызвали медиков из-за истерики

После освобождения российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилась медицинская помощь, поскольку у него случилась истерика. Такие данные привел в разговоре с kp.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военэксперт ссылается на сведения, полученные из окружения мэра Киева Виталия Кличко. Согласно этой информации, узнав о потере города, Зеленский сорвал голос до хрипа, он ругался на главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова.

«Дошло до такой степени, что, чтобы остановить захлебывающегося яростью Зеленского, буквально пришлось вызвать медиков», — подчеркнул Шурыгин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского о готовности провести встречу с Владимиром Путиным в контролируемой Российской армией Константиновке. По его словам, в Кремле приветствуют готовность президента Украины приехать в РФ для встречи с российским лидером. «Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — добавил Песков.