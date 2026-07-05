В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Песков: Кремль приветствует готовность Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

В Кремле приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио «КП» ответил на слова Зеленского о готовности провести встречу с Путиным в контролируемой российской армией Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Зеленский может приехать в российскую столицу, когда будет готов «принять важные ответственные решения». Как пояснил Песков, Киеву «хорошо известно», какие именно решения он имеет в виду.

Ранее Песков высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заявил о продолжении спецоперации, а также назвал важной победой взятие Константиновки под контроль российскими бойцами.