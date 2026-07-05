Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:58, 5 июля 2026Россия

В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

Песков: Кремль приветствует готовность Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В Кремле приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Радио «КП» ответил на слова Зеленского о готовности провести встречу с Путиным в контролируемой российской армией Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Зеленский может приехать в российскую столицу, когда будет готов «принять важные ответственные решения». Как пояснил Песков, Киеву «хорошо известно», какие именно решения он имеет в виду.

Материалы по теме:
Армия России заняла Константиновку. Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ
Армия России заняла Константиновку. Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ
3 июля 2026
Российский военный назвал самую сложную задачу при взятии Константиновки. Как в России и в мире оценивают значение этого события?
Российский военный назвал самую сложную задачу при взятии Константиновки. Как в России и в мире оценивают значение этого события?
Сегодня

Ранее Песков высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он заявил о продолжении спецоперации, а также назвал важной победой взятие Константиновки под контроль российскими бойцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    Стало известно о применении самодельных взрывных устройств на беспилотниках ВСУ

    В Словакии высказались о помощи Украине

    Россиянам назвали первые признаки попадания некачественного бензина в авто

    В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным в Константиновке

    Киев утвердил новый механизм набора иностранных наемников в ВСУ

    В Польше произошел скандал из-за ракет для Киева

    В России предложили ввести новый выходной

    Названы полезные для зубов продукты

    Названы отличия настоящего меда от подделки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok