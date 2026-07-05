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01:24, 5 июля 2026Бывший СССР

Российский военный назвал самую сложную задачу при взятии Константиновки. Как в России и в мире оценивают значение этого события?

МО РФ предложило Киеву прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью.

Российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Киеву предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидает ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, уточнили в Минобороны.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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Боец назвал самую сложную задачу при взятии Константиновки

Самым сложным при взятии Константиновки было выявить точки запуска украинских БПЛА среди городских высоток. Об этом рассказал командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный в интервью военкору RT Александру Яремчуку.

По его словам, с наступлением теплой погоды военные стали менее заметными в лесополосах и начали небольшими группами просачиваться в город.

Когда первые две-три группы зашли в Константиновку, вот тогда уже мы поняли, что ничего невозможного нет. И, соответственно, стали наращивать свои средства БПЛА, то есть ближе подтягивать точки

Крупныйкомандир 2-го штурмового батальона 1194-го полка

Военкор Юрий Котенок рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский, по данным источников противника, запретил командирам отправлять войска в Константиновку, а остаткам гарнизона в городе он приказал не отступать и держать оборону.

Взятие Константиновки стало ключом к краматорско-славянской агломерации в ДНР

Минобороны РФ раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки.

Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к (...) краматорско-славянской агломерации

Минобороны РФ

Также в Минобороны добавили, что группировки войск «Юг» и «Запад» на правом фланге славянского направления продвигаются к краматорско-славянской агломерации.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что Константиновка — ворота с юга, открывающие оставшуюся часть агломерации КраматорскаСлавянска, занятую ВСУ.

По словам военного эксперта, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск. Вскоре должно произойти освобождение Красного Лимана. Группировка армии России «Центр» подходит к Славянску. Она уже заняла Доброполье и взяла противника в клещи.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал установление контроля над Константиновкой разгромом иллюзий Запада об украинских победах. По его мнению, на Западе были уверены в победе украинского лидера Владимира Зеленского, а теперь стали свидетелями, как ВСУ отступают под натиском Российской армии.

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На Западе оценили значение контроля над Константиновкой

Подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен считает, что взятие Константиновки стало ключевым шагом к достижению целей России в специальной военной операции.

Это большая потеря для Украины, и она негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ

Эрл Расмуссен подполковник в отставке сухопутных сил США

Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил, что западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке.

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