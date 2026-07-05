Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью.
Российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Киеву предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидает ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, уточнили в Минобороны.
Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
Боец назвал самую сложную задачу при взятии Константиновки
Самым сложным при взятии Константиновки было выявить точки запуска украинских БПЛА среди городских высоток. Об этом рассказал командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный в интервью военкору RT Александру Яремчуку.
По его словам, с наступлением теплой погоды военные стали менее заметными в лесополосах и начали небольшими группами просачиваться в город.
Когда первые две-три группы зашли в Константиновку, вот тогда уже мы поняли, что ничего невозможного нет. И, соответственно, стали наращивать свои средства БПЛА, то есть ближе подтягивать точки
Военкор Юрий Котенок рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский, по данным источников противника, запретил командирам отправлять войска в Константиновку, а остаткам гарнизона в городе он приказал не отступать и держать оборону.
Взятие Константиновки стало ключом к краматорско-славянской агломерации в ДНР
Минобороны РФ раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки.
Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к (...) краматорско-славянской агломерации
Также в Минобороны добавили, что группировки войск «Юг» и «Запад» на правом фланге славянского направления продвигаются к краматорско-славянской агломерации.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что Константиновка — ворота с юга, открывающие оставшуюся часть агломерации Краматорска — Славянска, занятую ВСУ.
По словам военного эксперта, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск. Вскоре должно произойти освобождение Красного Лимана. Группировка армии России «Центр» подходит к Славянску. Она уже заняла Доброполье и взяла противника в клещи.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал установление контроля над Константиновкой разгромом иллюзий Запада об украинских победах. По его мнению, на Западе были уверены в победе украинского лидера Владимира Зеленского, а теперь стали свидетелями, как ВСУ отступают под натиском Российской армии.
На Западе оценили значение контроля над Константиновкой
Подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен считает, что взятие Константиновки стало ключевым шагом к достижению целей России в специальной военной операции.
Это большая потеря для Украины, и она негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ
Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил, что западные СМИ и политики будут замалчивать поражение ВСУ в Константиновке.