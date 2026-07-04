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13:14, 4 июля 2026Россия

Освобождение Константиновки назвали разгромом иллюзий Запада об украинских победах

Белик назвал освобождение Константиновки разгромом иллюзий Запада об украинских победах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение Константиновки разгромило иллюзии Запада об украинских победах. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Белик считает, что на Западе были уверены в победе украинского лидера Владимира Зеленского и щедро спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Теперь, по мнению депутата, западные политики стали свидетелями, как ВСУ отступают под натиском Российской армии.

«Взятие Константиновки — это разгром западных иллюзий об украинских победах и переломе хода войны. Константиновка — это один из факторов, подтверждающих реальность», — сказал Белик.

Политик назвал ситуацию, в которой оказался Запад, трудной для него дилеммой. Предстоит решить, стоит ли продолжать давать деньги на заведомо проигрышную войну или попытаться «вытащить из Украины что осталось». По словам Белика, именно поэтому Зеленский пытается доказать, что взятие Константиновки не повлияет на ход войны.

Вечером 3 июля стало известно, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. В Министерстве обороны сообщили, что населенный пункт был одним из четырех украинских «городов-крепостей» и составлял главную линию обороны ВСУ в Донбассе.

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