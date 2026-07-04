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13:54, 4 июля 2026Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

Военный эксперт объяснил ценность Константиновки для освобождения Донбасса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Константиновка — ворота с юга, открывающие оставшуюся часть агломерации КраматорскаСлавянска, занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru

По словам военного эксперта, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск. Вскоре должно произойти освобождение Красного Лимана. Группировка армии России «Центр» подходит к Славянску. Она уже заняла Доброполье и взяла противника в клещи.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.

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