Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

Военный эксперт объяснил ценность Константиновки для освобождения Донбасса

Константиновка — ворота с юга, открывающие оставшуюся часть агломерации Краматорска — Славянска, занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru

По словам военного эксперта, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск. Вскоре должно произойти освобождение Красного Лимана. Группировка армии России «Центр» подходит к Славянску. Она уже заняла Доброполье и взяла противника в клещи.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.