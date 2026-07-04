Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:17, 4 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о приказе Сырского остаткам войск ВСУ в освобожденной Константиновке

Котенок: Сырский запретил отправлять войска в Константиновку в помощь остаткам гарнизона
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, по данным источников противника, запретил командирам отправлять войска в Константиновку Донецкой народной республики (ДНР), перешедшую под контроль ВС РФ. А остаткам гарнизона в городе он приказал не отступать и держать оборону, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, [Сырский] запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца. По большому счёту, если хотят остаться живыми, у остатков ВСУ в городе остался один вариант – сдаться», — написал военкор.

По его словам, попытки украинских военных продолжить оборону в городе не помогут им его «удержать» или повлиять на обстановку на этой линии боевого соприкосновения. Если они не сдадутся, то будут ликвидированы.

Ранее стало известно направление бегства ВСУ от Константиновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Сырского остаткам войск ВСУ в освобожденной Константиновке

    Вратарь сборной Кабо-Верде стал рекордсменом по одному показателю

    В Европе отреагировали на угрозы Медведева Финляндии

    В европейской стране начался референдум о лишении пожизненных выплат ее премьер-министру

    Пограничники ВСУ оказались в окружении на севере Харьковской области

    Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

    В Германии разозлились на Мерца из-за Украины

    Euractiv предсказал появление санкций на борщ среди мер против России

    Политолог рассказал о тревожных временах на фоне юбилея США

    В США признали поражение Запада перед Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok