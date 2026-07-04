Стало известно о приказе Сырского остаткам войск ВСУ в освобожденной Константиновке

Котенок: Сырский запретил отправлять войска в Константиновку в помощь остаткам гарнизона

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, по данным источников противника, запретил командирам отправлять войска в Константиновку Донецкой народной республики (ДНР), перешедшую под контроль ВС РФ. А остаткам гарнизона в городе он приказал не отступать и держать оборону, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, [Сырский] запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца. По большому счёту, если хотят остаться живыми, у остатков ВСУ в городе остался один вариант – сдаться», — написал военкор.

По его словам, попытки украинских военных продолжить оборону в городе не помогут им его «удержать» или повлиять на обстановку на этой линии боевого соприкосновения. Если они не сдадутся, то будут ликвидированы.

Ранее стало известно направление бегства ВСУ от Константиновки.