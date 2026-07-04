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05:17, 4 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто направление бегства ВСУ от Константиновки

Марочко: Бойцы ВСУ бегут от Константиновки в Осыково из-за давления ВС России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут к Осыкову в связи с серьезным давлением ВС России вблизи Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Направление бегства украинских подразделений раскрыл подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Наши военнослужащие очень активно давят на рубежи противника на северо-западе от Константиновки, и сейчас наблюдается бегство украинских боевиков с этих рубежей по направлению населенного пункта Осыково», — подчеркнул Марочко.

3 июля в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. Путин заявил, что это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики (ДНР).

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