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20:55, 4 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта самая сложная задача при взятии Константиновки

RT: Самым сложным при взятии Константиновки было выявить точки запуска БПЛА среди высоток
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Самым сложным при взятии Константиновки было выявить точки запуска украинских БПЛА среди городских высоток. Об этом рассказал командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный в интервью военкору RT Александру Яремчуку.

По его словам, с наступлением теплой погоды военные стали менее заметными в лесополосах и начали небольшими группами просачиваться в город.

«Когда первые две-три группы зашли в Константиновку, вот тогда уже мы поняли, что ничего невозможного нет. И, соответственно, стали наращивать свои средства БПЛА, то есть ближе подтягивать точки», — сказал он.

Ранее Минобороны раскрыло значение взятия российскими войсками города Константиновки в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к краматорско-славянской агломерации.

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