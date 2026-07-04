В Италии предсказали реакцию Запада на взятие под контроль Константиновки ВС РФ

Журналист Гайани: Киев будет отрицать потерю Константиновки для сохранения вооружений

Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил, что западные СМИ и политики будут замалчивать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гайани заявил, что в Киеве будут отрицать падение Константиновки, поскольку приближается саммит НАТО, на котором Украина намерена просить у альянса новую технику и финансовую поддержку.

«Это поражение повлияет на саммит НАТО в Анкаре, поэтому я ожидаю, что газеты и европейские политики ни в коем случае не будут говорить о падении Константиновки», — предсказал журналист.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.