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22:03, 6 июля 2026Мир

Польша начала рассекречивать данные о переданных Украине вооружениях

Минобороны Польши: Украина получила вооружение на $4 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Начиная с 2022 года Украина получила вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит РИА Новости.

«Больше всего пожертвований было сделано в 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 миллиардов злотых», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, в указанный период Украина получила танки Т-72, PT-91 и Leopard; самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24; беспилотники, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие виды вооружений. Министр обороны Польши отметил, что сейчас Варшава оказывает помощь Киеву в меньших объемах.

Ранее вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак допустил, что Варшава могла тайно передать Киеву ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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