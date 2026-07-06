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22:08, 6 июля 2026Экономика

Москвичам назвали самый теплый день на этой неделе

Синоптик Позднякова: В Москве самым теплым днем на этой неделе станет 10 июля
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На этой неделе жара отступит от Москвы. Какой день станет самым теплым в новую волну непогоды, изданию RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, самым теплым днем на этой неделе в столице станет пятница, 10 июля. Столбики термометров под конец рабочей недели поднимутся до отметки плюс 25-27 градусов. «Для города это категория жаркой погоды», — предупреждает Позднякова. По области температура поднимется до плюс 23-28 градусов.

В остальные же дни на неделе погода окажется неустойчивой и будет сопровождаться осадками, хоть и кратковременными. Воздух будет прогреваться до плюс 21-26 градусов — такие показатели соответствуют климатической норме, отмечает метеоролог.

Осадки будут идти ежедневно — за неделю в Москве может выпасть порядка 80 процентов месячной нормы осадков. Ливни могут пройти на выходных, а начало недели отметится грозами.

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