Москвичей предупредили о неустойчивой погоде

Синоптик Позднякова: Погода на этой неделе в Москве будет неустойчивой

Погода на этой неделе не порадует москвичей стабильностью. Своим прогнозом с «Известиями» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, погода в столице с 6 по 12 июля будет неустойчивой. На протяжении большей части недели Московский регион будет находиться под воздействием области пониженного атмосферного давления, из-за чего ежедневно будут лить дожди, а в начале недели прогремят грозы. Правда, осадки пройдут лишь местами и не будут затяжными. Ливневыми осадки будут только на выходных и продлятся не больше получаса.

Говоря о температурном фоне на этой неделе, метеоролог предполагает, что показатель поднимется выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. В ночные часы ожидается около плюс 14-16 градусов, а в течение дня воздух прогреется до плюс 20-22 градусов в Москве и плюс 18-23 в области. Самыми теплыми окажутся четверг и пятница, когда столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. В выходные температура начнет снижаться, но все еще будет держаться на уровне климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал москвичам так называемые «огуречные», продолжительные дожди. По его словам, в столице выпадет до 67 миллиметров осадков, что составит 80 процентов месячной нормы.